رئيس جامعة المنوفية يهنئ مدير أمن المحافظة الجديد

توجه الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية إلى مقر مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء عمرو رؤوف بمناسبة توليه منصب مساعد وزير الداخلية مديراً لأمن المنوفية، ورافق رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وجه رئيس الجامعة التهنئة للواء متمنيا له التوفيق فى تأدية مهام عمله خاصة فى محافظة المنوفية الكبيرة والعريقة، وتباحث الحضور فى سبل الدعم والتعاون بين الطرفين حيث أكد رئيس الجامعة أن الجامعة هى بيت الخبرة للمحافظة وهناك العديد من أوجه التعاون المشترك للصالح العام والعمل لتطوير المحافظة فى مختلف المجالات، وسعى الجميع لتنفيذ رؤية واستراتيجية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

هذا وأعرب مدير أمن المنوفية عن سعادته بهذه الزيارة وحرص رئيس الجامعة على تقديم التهنئة ومد أواصر التعاون، مشيدا بما تشهده جامعة المنوفية من إنجازات عديدة وجارى العمل على تحقيق المزيد، متمنيا لرئيس الجامعة كل التوفيق قى تحقيق خطة الجامعة الطموحة لتظل منارة للعلم والمعرفة فى قلب الدلتا.