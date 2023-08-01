أولى الثانوية العامة مكفوفين: أبي وأمي يستحقان الشكر والتقدير

قالت الطالبة هاجر محمد أولى الجمهورية مكفوفين والأولى علمي علوم بالثانوية العامة، إنها لم تتوقع أن تكون الأولى على مستوى الجمهورية، مؤكدة :"كنت بذاكر مثل أي شخص، لكن ما حدث توفيق من الله عز وجل أولا وأخيرا".

وأضافت هاجر خلال مداخلة هاتفية على القناة "الأولى والفضائية المصرية" :"أكثر مادة كنت أخاف منها هي اللغة الإنجليزية، خرجت من الامتحان وانا خائفة جدا، وأبي وأمي دعماني كثيرا، وهما يستحقان الشكر والتقدير".

وتابعت :"قفلت التاريخ والجغرافيا وحصلت على الدرجة النهائية، لا أحب التاريخ ولا أعلم كيف حققت هذه الدرجة الكبيرة، وأتمنى أن ألتحق بكلية الألسن لغة ألمانية، لأني أحب هذه اللغة جدا".