ads
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

لبنى عبد العزيز لـ"البوابة نيوز" : فنانات جيلى قاطعونى.. وشويكار قرأت لي الفنجان

لبنى عبد العزيز فى
لبنى عبد العزيز فى حوارها ل "البوابة نيوز"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز إن الفنانات فى جيلها وقت ظهورها الفنى، كانوا فى حالة مقاطعة لها، ولا تعرف سببا لذلك ولماذا هذا الموقف معها.

وتابعت فى جانب من حوارها لـ “البوابة نيوز”: "معرفش حقيقى ليه حصل معايا كده، لكن كنت بسمع حاجات كده إللى هو من نوع الكلام بتاع "دى طالعه فيها، ودى فاكرها نفسها معرفش ايه" ، وانا بتكسف وبسكت، وممكن بسبب الخلفية بتاعتى ودراستى الأجنبية ولكن الحقيقة معرفش ايه السبب الحقيقي.

وأضافت: "شويكار الوحيده كانت تنكشنى وتخطف منى الكتاب وتقرأ لي الفنجان وكانت تقتحم وحدتى ودمها خفيف جداً وكانت جميلة وحبوبة وكنت احبها وأرشحها فى أدوار، وقدرت تقتحم الوحده بتاعتى اللى كانت مفروضه عليا، وممكن اللى زود ده انى مكنتش بحضر مناسبات".

لبنى عبد العزيز شويكار البوابة نيوز الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز