لبنى عبد العزيز لـ"البوابة نيوز" : فنانات جيلى قاطعونى.. وشويكار قرأت لي الفنجان

قالت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز إن الفنانات فى جيلها وقت ظهورها الفنى، كانوا فى حالة مقاطعة لها، ولا تعرف سببا لذلك ولماذا هذا الموقف معها.

وتابعت فى جانب من حوارها لـ “البوابة نيوز”: "معرفش حقيقى ليه حصل معايا كده، لكن كنت بسمع حاجات كده إللى هو من نوع الكلام بتاع "دى طالعه فيها، ودى فاكرها نفسها معرفش ايه" ، وانا بتكسف وبسكت، وممكن بسبب الخلفية بتاعتى ودراستى الأجنبية ولكن الحقيقة معرفش ايه السبب الحقيقي.

وأضافت: "شويكار الوحيده كانت تنكشنى وتخطف منى الكتاب وتقرأ لي الفنجان وكانت تقتحم وحدتى ودمها خفيف جداً وكانت جميلة وحبوبة وكنت احبها وأرشحها فى أدوار، وقدرت تقتحم الوحده بتاعتى اللى كانت مفروضه عليا، وممكن اللى زود ده انى مكنتش بحضر مناسبات".