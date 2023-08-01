إصابة 7 أشخاص في انقلاب توك توك بالفيوم

أصيب 7 أشخاص بينهم عدد من الأطفال، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث انقلاب توك توك على طريق بحيرة قارون السياحي أمام قرية تونس، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، وتحرر محضر بالواقعة

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا يفيد ورود بلاغًا لشرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب توك توك محمل بالركاب على طريق بحيرة قارون السياحي، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبين إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال بإصابات متنوعة تراوحت بين جروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بـ3 سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتشخيص إصاباتهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.