القاهرة الإخبارية: هدوء حذر في مخيم عين الحلوة بلبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من لبنان، إن هناك هدوءً حذرًا في مخيم عين الحلوة، بعد سقوط 11 قتيلا و40 جريحًا خلال اليومين الماضيين.

يذكر أن مخيم عين الحلوة في لبنان شهد أمس اشتباكات حادة بمختلف الأسلحة، بالإضافة إلى وجود حالة استنفار أمني بمحيط المخيم.

وكانت منظمة الأونروا دعت أمس جميع الأطراف إلى العودة فورًا للهدوء واتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة المدنيين في المخيم.

وكانت قد تصاعدت حدة الاشتباكات بمخيم عين الحلوة بمختلف الأسلحة، مع وجود حالة استنفار بمحيط مخيم عين الحلوة مع استمرار الاشتباكات.

كما انتشر الجيش اللبناني بكثافة على مداخل مخيم عين الحلوة، مع وجود تبادل لإطلاق القذائف بمحيط مستشفى الأونروا بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان.

فيما أشارت منظمة الأونروا إلى مقتل 11 شخصًا وإصابة نحو 40 آخرين خلال الاشتباكات المستمرة في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان.

ودعت المنظمة جميع الأطراف إلى العودة فورًا إلى الهدوء واتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة المدنيين في المخيم.