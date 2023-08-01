"العمل" تستجيب لطلب عامل أُصيب في مكان عمله بالجيزة وصرف كل مستحقاته

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الجيزة، بشأن الإستجابة لطلب استغاثة المواطن مجدى وطنى إمام، والذي أُذيع في إحدى القنوات الفضائية، ويعانى من تهتك بذراعه الأيسر بعد إصابته أثناء العمل بمصنع أبو سعيد 2020 للطوب الطفلى، بعرب ابو ساعد بمنطقة الصف التابع للبدرشين.

وقالت الوزارة، إن الإستجابة لطلب العامل بعد جلسة تسوية ودية مع صاحب المصنع والذي تكفل بمصاريف العلاج، بالإضافة إلى التأمين على العامل اجتماعيًا وصحيًا، كما سيتم صرف راتب شهري ..يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة متابعة سير العمل داخل المنشآت والحفاظ على حقوق العمال التى كفلها لهم القانون ، مع تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل ، من أجل توفير مناخ عمل آمن وزيادة الإنتاجية مع الحفاظ على حقوق الطرفين في إطار معايير العمل الدولية.

وأوضح محمد طه مدير مديرية العمل بالجيزة، في تقريره للوزارة، تشكيل لجنة مشتركة من مفتشي السلامة والصحة المهنية ومفتشي العمل بمنطقة الصف التابع للبدرشين، لبحث شكوى العامل، وتم التواصل مع صاحب المصنع والعامل المصاب نظراً لرغبتهم فى التسوية الودية بين الطرفين.

وانعقدت جلسة ودية بمقر مكتب عمل الصف، حضرها أحمد السيد على بصفته المدير المسئول والشريك بالمصنع، والمواطن صاحب الشكوى، وأسفرت الجلسة عن إقرار من صاحب المصنع بالواقعة وتحمله كافة مصاريف العلاج.

كما سيتم التأمين على العامل اجتماعيًا وصحيًا، وصرف راتب شهري قدره 4000 جنيه مصرى ،و التوقيع من الطرفين على محضر الأقوال بالمكتب.

وأضاف مدير المديرية، حرص المديرية على حماية ورعاية العمالة المصرية داخل المنشآت العاملين بها، والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق والواجبات التى كفلها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما أن لديها مكاتب ومناطق تابعة في كافة أطراف المحافظة ، لمساعدة كافة العمال وتلبية طلباتهم وبحث شكواهم في جميع الأوقات.

ونوه إلى أن مكاتب التفتيش العمالي ومكاتب السلامة والصحة المهنية لديها خطة للتفتيش الدورى والحملات التفتيشية يتم من خلالها متابعة كافة المنشآت والتأكد من التزامها بتنفيذ أحكام القانون، كما يتم من خلالها ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ، من أجل توفير مناخ عمل لائق وآمن.