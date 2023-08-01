اكتشاف علاج جديد يوقف تطور الزهايمر

الثلاثاء 01/أغسطس/2023 - 10:53 ص

وجدت دراسة حديثة أن لقاحا جديدا يوقف تطور الزهايمر قد يكون "بداية النهاية" لهذا المرض الذي يصيب ملايين الأشخاص حول العالم

وكلن قد قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن دراسة أجريت على الفئران خلصت إلى أن اللقاح التجريبي لم يكتف فقط بـ إزالة الترسبات الضارة من الدماغ بل منع أيضا التغيرات السلوكية التي تصيب عادة مرضى الزهايمر.

وان نتائج الدراسة الجديدة والتي ما تزال مستمرة بـ"المبشرة"ويأتي ذلك بعد عام أثبت فيه دواءان غير مسبوقين أنهما يمكنهما إبطاء المرض وإنهاء عقود من التجارب الفاشلة.

وقد ذكرت الصحيفة أنه رغم التطور الحاصل إلا أن هذه العلاجات لا تمنح المرضى سوى بضعة أشهر إضافية من "الحياة الصحية"

قال الدكتور شيه-لون هسياو باحث في القلب والأوعية الدموية في جامعة "جونتيندو" اليابانية فى احدى التصريحات الصحفية ان إذا أثبت اللقاح نجاحه في البشر فسيكون ذلك خطوة كبيرة نحو تأخير تطور المرض أو حتى الوقاية منه.

وان المرض يمثل 50 إلى 70 في المئة من مرضى الخرف في جميع أنحاء العالم يشير اختبار اللقاح الجديد إلى طريقة محتملة للوقاية من المرض أو تعديله وسيكون التحدي المستقبلي هو تحقيق نتائج مماثلة على البشر.

واشار إلى أن نحو 55 مليون شخص حول العالم يعانون من الزهايمر من بينهم حوالي 6.7 مليون في الولايات المتحدة ونحو 900 ألف آخرين في المملكة المتحدة.