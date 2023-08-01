معسكر صيفي لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية في "صيدلة حلوان"

صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تهتم بتنمية مهارات شباب المستقبل، حيث تؤمن الجامعة بأهمية تنمية مهارات الطلاب في هذه المرحلة العمرية نحو العلوم التطبيقية وتوجيههم إلى المجالات المطلوبة والقادرة على تنفيذ خطة الدولة في مواجهة التحديات العالمية، مؤكدًا فى تصريحه أن الشباب في هذا العمر يعد الأمل نحو مستقبل أفضل.

وجاء ذلك خلال البيان الذى أصدرته الجامعة بشان تنظيم كلية الصيدلة المعسكر الصيفي الأول لطلاب المدارس بالمرحلة الإعدادية والثانوية للفئة العمرية من اثني عشر عاما وحتى ثمانية عشر عاما.

ومن جانبه، أفاد الدكتور سامح سرور عميد الكلية أن الكلية تنظم لأول مرة نشاط يمتد عبر عدة أيام لطلاب المدارس في خدمة مقدمة من الكلية إلي أهالي المناطق المحيطة بالجامعة، ويقوم الطلاب في خلال المعسكر بإجراء بعض التجارب التي تقدم لهم بعض المفاهيم العلمية في مجال الصيدلة والأدوية ويقومون بمراقبة تأثير بعض الأدوية علي حيوانات التجارب كما يقومون بأنفسهم بعمل بعض التركيبات الدوائية ومستحضرات التجميل، وتحضير مركبات كيميائية ويتعرفون على مبادئ تحليل الدواء، وكذلك تأثير المضادات الحيوية على الميكروبات، كذلك يتعرفون على مقاومة البكتيريا لها وغيرها من التحديات في صناعة الدواء.

كما يقام هذا المعسكر الطلابي تحت إشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. كما يشرف علي تنسيق المعسكر الدكتورة هبه طه الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية مع عدد من أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية، وذلك برعاية مجموعة من شركات الأدوية ومستحضرات التجميل.