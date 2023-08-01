رئيس جامعة المنيا يصدر قرارات بتجديد التكليف بالقيام بأعمال عمداء 6 كليات

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد التكليف للقيام بأعمال 6 عمداء بكليات الزراعة، والتربية النوعية، والصيدلة، والحقوق، والطب البيطري، والإشراف على التربية للطفولة المبكرة، وذلك خلال العام الجامعي 2023/2024 أو لحين صدور قرارًا بتعيين عميد لتلك الكليات أيهما أقرب.

وجاءت القرارات بتجديد التكليف لكل من الدكتور حمدان إبراهيم للقيام بأعمال كلية الزراعة، والدكتور أحمد سعيد، للتربية النوعية، والدكتور محمد عبد العزيز للصيدلة، والدكتور حسن سند لكلية الحقوق، والدكتور معتز عبد الرحمن للطب البيطري، واستمرار الدكتور عيد عبد الوحد بأعمال الإشراف على كلية التربية للطفولة المبكرة.

ووجه رئيس الجامعة إلى أهمية تبني العمداء الجدد رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية خلال توليهم القيام بأعمال عمادة الكلية، بالشكل الذي يعزز خصوصيتها وعراقتها، مؤكدًا أهمية رفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وثقافة التعليم الذكي التفاعلي، وتهيئة العنصر البشري لمواكبة هذا التطور، مع ضرورة اتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد كخارطة طريق للعمل بالكلية؛ إلي جانب معايير جائزة مصر للتميز الحكومي، ومعايير الأيزو الإداري.