"السراج" لفرقة طنطا المسرحية يختتم لياليه بالمهرجان القومي للمسرح

اختتمت فرقة طنطا المسرحية عرضها “السراج” على مسرح السامر ضمن ليالي المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ16.

وتدور أحداث العرض في إطار من الكوميديا والفانتازيا حول فتاة تمتلك قدرات خارقة وتعيش وسط إحدى القبائل، فيما يسعى بعض من سكان هذه القبيلة لاستخدام قدراتها الخاصة في تحقيق مطامعهم الشخصية، حتى تظهر إحدى الأرواح لمساعدتها في الهروب من القبيلة مقابل شرط غريب.

مسرحية "السراج" تأليف وإخراج محمد السباعي، وبطولة الفنانين: مصطفى طارق، ندى عادل، عبدالله عبدالفتاح، مريم ماجد، محمد صبحي، هبة البشكار، أحمد صلاح، نانسي كمال، عمر فتحي، ويارا علي، ديكور رانيا حداد، تأليف موسيقي وألحان محمد السعيد، ومن أشعار عبدالله المداح، ستايلست حسام عبدالحميد، غناء وسام محمد وعمر فتحي، استعراضات ودراما حركية محمد صبحي، إضاءة محمود فايد، تنفيذ موسيقي مروان مصطفى.

وشهد الفنان محمد رياض رئيس المهرجان أولى ليالي العرض وأعضاء لجنة التحكيم المكونة الفنان أشرف عبدالغفور، والفنان مجدي كامل، والمخرج نادر صلاح الدين، والناقد جرجس شكري، والموسيقار طارق مهران، ومهندس الديكور محمد الغرباوي، الدكتورة سحر محمود حلمي، ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن.

والعرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويأتي ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وضمن ستة عروض تشارك بها هيئة قصور الثقافة في المهرجان، والتي تضم عروض "عادلون" لإقليمية بورسعيد، و"سالب واحد" لفرقة المحمودية، و"مسافر ليل" لنوادي الأنفوشي، و"يهودي مالطة" لقومية الإسكندرية، و"رضا" لقومية الإسماعيلية.

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