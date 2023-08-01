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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هشام خرما يُحيي حفلا في مكتبة الإسكندرية 30 أغسطس

هشام خرما
هشام خرما
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يُحيي المؤلف الموسيقى هشام خرما حفلًا موسيقيًا في مكتبة الإسكندرية، وذلك بالمسرح المكشوف، يوم الأربعاء 30 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي.

يأتي هذا بعد حفلة كاملة العدد قدمها هشام خرما في دار الأوبرا المصرية، ولاقت الحفلة نجاحًا كبيرًا، عزف خلالها هشام خرما لأول مرة المقطوعة الموسيقية خلخال، وجمع هشام في موسيقاه بين الآلات الشرقية والغربية، ليقدم مقطوعات مميزة مثل أندلس، فيرست فواياج، كن، أمل، وادي الملوك، الحكاية، إيمان، مراكش، بدر، ، الغروب، اليقين، البداية، كما عزف بعض الألحان الشهيرة مثل حلوة بلادي وشمس الزناتي ليعيش الجمهور معه حالة من النوستالجيا.

يذكر أنه في 2019، بدأ خرما في تأليف الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، وكانت انطلاقته بمسلسل النهاية، ليقدم بعده عددًا من الاعمال من أبرزها مسلسل سوتس بالعربي، كما قام خرما بتأليف موسيقى العديد من الفعاليات الدولية، ففي 2022 وقع الاختيار على خرما ليكون مؤلف التيمة الموسيقية الرسمية لفعاليات مؤتمر المناخ Cop27 في شرم الشيخ، كذلك موسيقى النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، بالإضافة إلى الأغنية الرسمية لبطولة العالم في الشيش وموسيقى افتتاح كأس العالم للجمباز، و حفل افتتاح بطولة العالم للمياه المفتوحة World Aquatics، كما تعاون معه عدد من أشهر مصممي الأزياء لتأليف موسيقى عروض الأزياء العالمية.

هشام خرما مكتبة الإسكندرية مهرجان الصيف الدولى المسرح المكشوف