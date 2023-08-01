بدءا من ظهر اليوم.. تطبيق جدول تخفيف الأحمال وفصل التيار ساعة

بدءا من ظهر اليوم، تبدأ شركات توزيع الكهرباء التسع تطبيق جدول تخفيف الأحمال الذي أعلن عنها مجلس الوزراء أمس الإثنين لمدة ساعة على عدد من المناطق المختلفة في نطاق 24 محافظة على مستوى الجمهورية وذلك بعد استثناء محافظات مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر لقلة استهلاك الكهرباء في هذه المحافظات.

وعقب إعلان تلك الجداول تساءل عدد كبير من المواطنين عبر صفحات السوشيال ميديا عن موعد فصل التيار الكهربائي عن منطقة سكنهم أو عملهم خاصة وأن هناك العديد من المناطق لم يتم ذكرها بهذه الجداول.

وفي هذا السياق أوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجدده أنه يمكن تحديد موعد قطع الكهرباء عن أي منطقة بكل سهولة دون اللجوء للبحث في الجداول المعلن عنها وذلك من خلال متابعة موعد قطع الكهرباء اليوم الثلاثاء بدءا من الساعة الثانية عشر ظهرا، فعلى سبيل المثال إذا تم فصل التيار الساعة الرابعه عصرا في منطقة ما على سكان تلك المنطقة أن يدركون أن كل يوم في نفس الموعد سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة الخامسة من نفس اليوم وبذلك يسهل على أي مواطن تحديد موعد تخفيف الأحمال سواء عن منطقة عمله أو سكنه.

وأكدت الشركة القابضة للكهرباء أن مدة الفصل ستكون ساعة واحدة فقط يوميا مشيرا إلى أنه إذا زادت فترة انقطاع التيار الكهربائي عن ساعة في أي منطقة يجب إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها تلك المنطقة لأن ذلك يعني أن هناك عطل ويجب إصلاحه من قبل شركة توزيع الكهرباء.

وكان قد أعلنت اليوم رئاسة الوزراء عن مواعيد فصل التيار الكهربائي مؤكدة أنها ستكون ثابتة حتى إعلان شعار آخر من قبل مجلس الوزراء سواء بتغير المواعيد أو إيقاف تخفيف الأحمال.