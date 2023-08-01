تعرفي على طرق تحضير الكريب الحلو بالمنزل

الثلاثاء 01/أغسطس/2023 - 12:54 م

يعد الكريب الحلو من الحلوي المفضلة لدى الأسر وخاصة للأطفال، ولذا نقدم لكم طرق تحضير الكريب الحلو بالمنزل

مقادير الكريب الحلو:

لبن

دقيق

فانيليا

بيض

زيت

الحشو

كريمة قابلة للدهن

عسل أبيض

موز

للتزيين

سكر بودرة

توت مشكل

كريمة مخفوقة

شوكولاتة سائلة

طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات:

• فى وعاء كبير ضعي يضاف الدقيق مع البيض والفانيليا والزيت ويقلب جيدا مع إضافة اللبن حتى الحصول على خليط ممتزج وسائل

• في طاسة مدهونة بالزيت يوضع كمية صغيرة من الخليط وتفرد على الطاسة تقلب لتنضج من الجهتين وتحفظ مغطاة بفوطة حتى لا تجف

• يحشى الكريب بالكريمة القابلة للدهن وقطع الموز ويلف ويمكن حشوه بالعسل والموز ويلف ويقدم مزين بالتوت والسكر البودرة والكريمة المخفوقة والشيكولا

طريقة عمل عجينة الكريب

تعد طريقة عمل عجينة الكريب من أهم أسرار نجاح الكريب وانتاجه بمذاق مميز لذا نقدمها لكم بخطوات الشيف هالة مقدمة برنامج سفرة وطبلية.

مكونات عجينة الكريب:

كوب دقيق

كوب لبن

بيضة

ملعقة كبيرة زيت

ملح

سكر



طريقة عمل عجينة الكريب:

• في الخلاط الكهربائي ضعي كوب اللبن ثم البيضة وملعقة زيت ورشة ملح ورشة زيت والدقيق واخفقهم معا

• اسكبي العجينة في اناء زجاج بعد تصفيته ثم يغطى ويوضع فى الثلاجة لمدة 5 دقائق

• سخني طاسة الكريب على النار وافردي فيها عجينة الكريب على شكل دائري حتى ينضج ويقلب على التجاه المقابل.

طريقة عمل عجينة الكريب

تعد طريقة عمل عجينة الكريب من أهم أسرار نجاح الكريب وانتاجه بمذاق مميز لذا نقدمها لكم بخطوات الشيف هالة مقدمة برنامج سفرة وطبلية.

مكونات عجينة الكريب:

كوب دقيق

كوب لبن

بيضة

ملعقة كبيرة زيت

ملح

سكر



طريقة التحضير

• في الخلاط الكهربائي ضعي كوب اللبن ثم البيضة وملعقة زيت ورشة ملح ورشة زيت والدقيق واخفقهم معا

• اسكبي العجينة في اناء زجاج بعد تصفيته ثم يغطى ويوضع فى الثلاجة لمدة 5 دقائق

• سخني طاسة الكريب على النار وافردي فيها عجينة الكريب على شكل دائري حتى ينضج ويقلب على التجاه المقابل.

رشة ملح

رشة فانيليا

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة كاكاو

شيكولاتة قابلة للدهن

موز



طريقة عمل كريب شيكولاتة بالموز:



• اخلطي اللبن والبيض والسكر والفانيليا والملح والزيت ثم ضيفي الدقيق والكاكاو ويقلب الخليط ثم تدهن طاسة مسطحة بالزيت.

• اسكبي الكريب على مراحل ويقلب على الوجه الآخر حتى تمام النضج وافردي الشيكولاتة على الكريب ونضع قطع الموز وتضاف طبقة من الكريب السادة ويلف ويقطع ويقدم.