«بريق رونالدو».. هل يقتنص كأس البطولة العربية لـ«النصر»؟

تتسم البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان» 2023، المقامة حاليًا فى المملكة العربية السعودية، بالقوة والندية من قبل الأندية السعودية التى تقام البطولة على أرضها، بعد الصفقات العالمية التى أبرمتها أندية القمة بالمملكة، وعلى رأسها النصر الذى تعاقد مع الدولى البرتغالى كريستيانو رونالدو.

لا يعرف رونالدو المستحيل، ولا يعترف بتقدم العمر ما دام جسده قادرًا على الأداء بأعلى جودة، فعينه دائمًا على المنافسة على البطولات المختلفة، فبعدما انتقل رونالدو إلى فى يناير الماضى، كشف عن بريقه سريعًا، وأصبح فى غضون أشهر قليلة ثانى هدافى الفريق فى دورى السعودى «دورى روشن».

رونالدو صائد الكئوس لا يعترف بالمشاركة فقط فى البطولات ولكن يشارك من أجل الوصول للنهائى ورفع الكأس، وهو ما ظهر جليًا خلال مشاركة فريقه النصر أمام جاره الشباب فى الجولة الأولى من البطولة العربية، حيث ظهر «الدون» غاضبًا وغير راض عن نتيجة التعادل السلبى بعد نهاية المباراة، وطلب من أحد المصورين إبعاد الكاميرا عنه بعدما شارك بديلًا فى المباراة.

عندما يغضب رونالدو فإنه ينتقم من منافسيه فى المباريات التالية، حيث كان يحاول استفزاز الجماهير ومدربى الخصوم إلى طاقة تكتسح منافسيه، وظهر ذلك جليًا فى العديد من المباريات مع ريال مدريد ويوفنتوس، فبعد استفزاز مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميونى له فى دورى أبطال أوروبا نسخة 2017، قاد الدون فريقه السابق ريال مدريد للفوز على الروخيبلانكوس مسجلًا هاتريك ليقصيه عن دورى الأبطال، وأعاد الدون الكرة مع يوفنتوس؛ ليخرج نفس الفريق من البطولة الأوروبية فى 2019 مسجلًا بهاتريك أيضًا.

كبرياء رونالدو ستمنعه من الخروج خالى الوفاض من البطولات مع النصر، وستكون البطولة العربية أول تحد أمام الأسطورة البرتغالية لإثبات قدرته على اقتناص البطولات، خاصة وأنها مقامة على أرض المملكة العربية السعودية، فهل يقتنص بريق رونالدو كأس الملك سلمان إلى النصر؟