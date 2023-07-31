الكهرباء توضح مواعيد فصل التيار لـ 4 مناطق تتبع شركة شمال القاهرة

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه في حالة حدوث أعطال طارئة أثناء أو خلال اليوم بأي منطقة خارج خطة تخفيف الأحمال يتم إبلاغ وزارة الكهرباء عبر الأرقام الخاصة بكل شركة ، كما تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالاستمرار في توفير المستلزمات البترولية الخاصة بتشغيل محطات التوليد الكهربائية.

وفي ذات السياق أوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة الأزمات تضم في عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية، لافتا إلى أن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، تشمل 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، أكد إن الشركة القابضة تلقت جداول تخفيف أحمال الكهرباء ومواعيد انقطاع الكهرباء فى جميع المدن والأحياء والقرى بجميع أنحاء الجمهورية، من خلال شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية.

ولذلك ترصد "البوابه نيوز" مواعيد فصل التيار الكهربائي عن بعض أحياء محافظة القاهرة وهى"الحلمية و مدينة نصر ومصر الجديدة والسلام" التابعين لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 2 ظهرا ، وفقا لجدول تخفيف الأحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء والذى سيتم البدء في تطبيقه بدءا من الساعة 12 ظهر غد الثلاثاء، وذلك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة و نقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة و هى كالأتى:

أولا حى مصر الجديدة :

1-شارع نهرو خلف الميرلاند ، ش الأندلس

2-ش الثورة - ش جمال نوح - أرض الجولف

3-ألماظة

4-شارع الشهيد مصطفى تبارك - شارع الحرية - شارع قليب حنا - شارع شارع احمد بسيونى - ش الدويدار - ش مصر والسودان

5-لطيف سليم

6-حدائق القبة

7-المنطقة التاسعة

8-شارع عباس العقاد

9-مساكن التوفيق

ثانيا حى مدينة نصر :

1-الحي السابع

2-مكرم عبيد

3-الحي السابع

4-مساكن اطلس 760 النهضة

5-مساكن أطلس 2222 من بلوك 1 إلى 13



ثالثا: حى السلام

1-مساكن القاهرة 480

2-تقسيم أمنحتب

3-مساكن العبد 1640

4-مساكن المحمودية 920

5-مساكن العبد 1600

6-مساكن الوادى النهضة + مساكن اسبيكو 1300 النهضة + مدرسة الصنايع

7-ش الزعيم غاندي

8-مساكن عين شمس الشرقية

9-ش القدس عين شمس الشرقية

10شارع مصانع برتي بدار

11-المسلة

12-الزيتون الغربية

13-ش يوسف كمال الزيتون



رابعا: حى الحلمية :

1-ش محطة القبة ح الزيتون

2-میدان بن سندر سراي القبة

3-ش كمال زكي الفلاحة المرج الغربية.