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الإثنين 31 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

منطقة الفيوم لكرة القدم تعقد اجتماعًا لمسئولي الأندية لشرح تعليمات القيد

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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عقدت منطقة كرة القدم بالفيوم اجتماعا مع مسئولي الأندية فى المحافظة لشرح تعليمات القيد لموسم 2023 / 2024 بحضور الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى للمنطقة والكابتن سيد الشوره مدير إدارة الحكام والكابتن محمد سامى مسئول شئون اللاعبين وعمر سيد مسئول التسجيل فى المنطقة .
وخلال الاجتماع جرى شرح تعليمات القيد بالنسبة للقائمة الأولى والتى ستنتهى يوم 5 أغسطس والقائمة الثانية بالإضافة إلى التأكيد على تغيير موعد إغلاق القيد فى الثالثة عصرا فى اليوم الاخير للقيد بدلا من الثانية عشرة مساء.

كما تم الإجابة على إستفسارات مسئولى الأندية بخصوص القيد فى البراعم والناشئين والرسوم المقررة لكل مرحلة سنية.
وعلى هامش الاجتماع تم تكريم كل من  المصور احمد شعبان شامخ "ابو ساجد" والإعلامي عبدالتواب خيرالله لمجهودهم فى التغطية الإعلامية للمباريات الخاصة بالمنطقة.
كما تم تكريم أحمد فتحى ربيع المسعف بهيئة إسعاف الفيوم لما بذله من مجهود خلال مباريات الموسم السابق وإنقاذ أحد اللاعبين الذى بلع لسانه خلال إحدى مبارايات دورى المنطقة.

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