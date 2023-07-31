مصطفى عسل يوجه رسالة لاتحاد الإسكواش

وجه مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر والمصنف الرابع عالميًا في الإسكواش، رسالة إلى عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، بعد أزمة مروان الشوربجي.

وكتب "عسل" على صفحته الرسمية على "فيس بوك": "نفسي يا أونكل تهتم بيا ولو 1 على 10 من الاهتمام اللي حضرتك بتهتمه للاعيبة التانية".

وتصدرت أخبار الإسكواش المصري حديث الصحف العالمية في الساعات الأخيرة، بعدما أعلن مروان الشوربجي المصنف السادس عالميًا، تحويله إلى اللعب تحت العلم الإنجليزي وتخليه عن العلم المصري في الفترة المقبلة، أسوة بما فعله شقيقه محمد الشوربجي في العام الماضي.

وكان اتحاد الإسكواش المصري أثار الجدل بعد تصريحه عن مروان الشوربجي بعد تجنيس شقيقه في العام الماضي، بعدما أكد اللاعب يختلف عن شقيقه، وأعلن تمسكه باللعب تحت العلم المصري.

وفي سياق آخر، يتعرض مصطفى عسل للمضايقات والأزمات المتكررة من اتحاد اللاعبين المحترفين، حيث يتعرض للإيقاف باستمرار ما تسبب في فقدانه صدارة ترتيب الأندية على مستوى العالم