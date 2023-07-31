محافظ مطروح يلتقى ممثلي إحدى الشركات العاملة في مجال النظافة وإدارة المخلفات

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، مع ممثلي إحدى الشركات العاملة في مجال النظافة وإدارة المخلفات، بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس طاهر السنينى مدير إدارة البيئة.

جاء ذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الشكل الحضارى والسياحى، ودراسة التعاون والتنسيق في إدارة منظومة المخلفات خاصة بمدينة مرسى مطروح.

استعرض مسؤولي الشركة سابق الخبرة في ذلك المجال وكيفية التخلص الآمن من القمامة والمخلفات وفق الاشتراطات البيئية مع الالتزام بالجودة والحفاظ على الشكل الحضارى، كذلك تم استعراض رؤية الشركة ومراحل إدارة منظومة المخلفات من الجمع والنقل وكنس ونظافة الشوارع والميادين وتدوير المخلفات والدفن الصح، كذلك إمكانيات الشركة من معدات وسيارات وأفراد ومنظومة إدارة العمل.

ورحب محافظ مطروح بممثلي الشركة مع التأكيد على أهمية ملف النظافة وتدوير المخلفات بالمحافظة خاصة مع طابعها السياحى مع الإقبال الكبير على المحافظة، والتنسيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإسراع بالتجربة العملية للشركة على أرض الواقع مع تحديد إحدى المناطق المستهدفة بمدينة مرسى مطروح، وما تتطلبه من احتياجات لتشغيل العمالة والمعدات ووضع بنرات وزى الشركة.

كما تم التأكيد على أهمية تحديد نقطة انطلاق العمل اليومى، كذلك وجه محافظ مطروح لدراسة الانتهاء من تشغيل مصنع تدوير القمامة وتصنيع البلاستيك بالكيلو 10.