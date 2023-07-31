جامعة الطفل بسوهاج تستأنف ثالث فعالياتها بمحاضرة عن الأهرامات

تستأنف جامعة الطفل بجامعة سوهاج ثالث محاضرات البرنامج الدراسي لطلاب المرحلة السادسة "المستوى الثاني" عن "الأهرامات المصرية" والتي ألقاها الدكتور عماد الصوينع أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار، وذلك بالقاعة الزجاجية بالمقر القديم للجامعة.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بطلاب جامعة الطفل، والتي تتيح للأطفال إمكانية التفكير العلمي والنقدي والإبداعي من خلال تدريبهم في المجتمع الجامعي، إلي جانب دورها الهام في صقل مهارات الطلاب العلمية والثقافية، وتنمية قدراتهم الذهنية.

وأوضح الدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل، أن المحاضرة تضمنت العديد من المحاور ومنها تعريف لماذا ندرس علم المصريات و الهرم وأنه مقبرة ملكية، وأيضاً اهتمام المصري القديم بالمقبرة، وتم شرح مراحل تطور المقبرة وأشكالها، إلى جانب التعريف بعدد الأهرامات في مصر، وعرض لأشهر الأهرامات.

ومن جانبه، أضاف الدكتور عماد الصونيع، أن المحاضرة تناولت التعريف بأن المصريون هم من شيدوا الأهرامات، بالإضافة إلى أنه تم استعراض فكرة البعث والخلود و الحساب، وكيفية التحنيط لحفظ الجسد.

وأشار إلى أن التلاميذ قاموا برسم جزء عملي للهرم الأكبر وعمل مجسدات له، وتم تعلم التلاميذ كتابة أسماءهم بالهيروغليفية.

وأكد أنه قام بتوجيه عدد كبير من الأسئلة تثبت تفاعلهم الشديد وحبهم لعلم المصريات ورغبتهم في معرفة المزيد والمزيد عن الآثار المصرية.