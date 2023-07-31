"القومى للبحوث" يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة البحر المتوسط اليونانية

وقع الدكتور حسين درويش – القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، بروتوكول تعاون مع الدكتور نيكوس كاتساراكس- رئيس جامعة البحر المتوسط اليونانية، اليونان - لإثراء التعاون البحثي والعلمي والأكاديمي في مختلف المجالات. وذلك بحضور الوفد المصرى المرافق والذى ضم الدكتور ممدوح معوض على حسن – نائب رئيس المركز القومى للبحوث للشئون العلمية والبحثية - والدكتور حسام الناظر – منسق عام الإتفاقية من الجانب المصري، والدكتور أحمد الناظر، والدكتور ياسر محمود.

ونصت بنود الإتفاقية على عدة محاور منها: استعانة جامعة البحر المتوسط باليونان بعدد من الأساتذة الباحثين من المركز القومي للبحوث فى كل عام للإشتراك فى مناقشات، وإمتحانات الدرجات العلمية (دكتوراه، ماجستير) كممتحنين من الخارج، والنشر العلمى المشترك بين الجهتين.

واستقبال المركز القومى للبحوث عدد من الباحثين من الكليات العلمية المختلفة بجامعة البحر المتوسط اليونانية لإستكمال بعض الدراسات، أو إجراء الجزء العملى من رسائلهم وأبحاثهم بمعامل المركز، كما يمكن أن يسجل طلاب الدراسات العليا من الجامعة تحت إشراف مشترك بالاستعانة بأستاذ من المركز.

التعاون فى مجالات (الطاقة، والمياه، والزراعة) والاستفادة من إمكانات وخبرات المؤسستين بما يسهم في تطوير وتحسين المناخ البحثي والتعليمي بينهما، وتنفيذ برامج تدريب متطورة، إضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات والفعاليات المشتركة مما يُمّكن من تطوير أداء أعضاء هيئة البحوث لكلا الطرفين لخدمة العملية البحثية.

ويأتي هذا إنطلاقاً من العلاقات المتميزة بين المركز القومي للبحوث وجامعة البحرالمتوسط اليونانية، ورغبة الطرفين فى تنسيق جهودهما للارتقاء بالعملية البحثية والأكاديمية في كافة التخصصات، وسـعياً منهما لإنشـاء إطار عمل لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة.