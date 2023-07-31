ads
الإثنين 31 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يوافق على إعارة مصطفى البدري لنادي سموحة لمدة موسمين

مصطفى البدري لاعب
مصطفى البدري لاعب الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر مسئولو النادي الأهلي اعارة مصطفى البدري لاعب الفريق لصفوف سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد انتهاء إعارة اللاعب لنادي فيوتشر.

وانتهت إعارة مصطفى البدري لنادي فيوتشر لمدة موسمين منذ التعاقد معه قادما من صفوف الإنتاج الحربي في صيف 2021. 

وقال مصدر بالأهلى، إن لجنة التخطيط للكرة بالنادي والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر وافقت على رحيل الجناح مصطفى البدري إلى سموحة لمدة موسمين على سبيل الإعارة لعدم حاجة الفريق إلى خدماته.
وأضاف المصدر، أن النادي الأهلي اتفق مع محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على جميع تفاصيل الصفقة في ظل العلاقة الطيبة بين محمود الخطيب ورئيس سموحة.

يذكر أن مصطفى البدري لم يحصل على فرصة في الأهلي، ولم يشارك في اي مباراة أو يرتدي قميص الأهلي منذ التعاقد معه قادما من الإنتاج الحربي حيث تمت أعارته بشكل مباشر إلى فيوتشر لمدة موسمين، في عام 2021.
 

النادي الاهلي مصطفى البدري صفوف سموحة