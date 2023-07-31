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الإثنين 31 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بمنطقة باجوار بباكستان

هجوم في باكستان
هجوم في باكستان
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أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف منطقة باجوار شمال غربي باكستان، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

 

وأعربت الإمارات - بحسب بيان لوزارة خارجيتها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الإثنين- عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

 

 

كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الباكستانية وشعبها ولأهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

 

الامارات باكستان