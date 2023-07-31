جثمان نجل حسن يوسف يغادر الإسكندرية في طريقه لمثواه الأخير بالقاهرة

خرج - منذ قليل - جثمان عبد الله حسن يوسف نجل الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي من المستشفي الذي كان يتواجد به بمدينة الإسكندرية، في طريقه إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة عليه في تمام الساعة الثالثة عصرًا وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وتأخر موعد تشييع جنازة عبد الله حسن يوسف، نجل الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي، إلى الساعة الثالثة عصر اليوم بدلاً من الظهر نظرًا لإنهاء الإجراءات.



ورحل عبد الله حسن يوسف أمس الأحد، عن عمر يناهز 35 عاماً بعدما تعرض للغرق فى إحدى القرى بالساحل الشمالى.