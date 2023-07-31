وزير التعليم: ترتيب أوائل الثانوية العامة اعتمد على المواد غير المضافة للمجموع

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ نسبة نجاح طلاب شعبة العلمي علوم هذا العام 87.62%، مقابل 79.78% للعلمي رياضيات، و78.74% للشعبة الأدبي.

وأضاف حجازي، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، الذي أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أن جملة الاوائل على الثانوية العامة هذا العام 36 طالبا وطالبة، بواقع 30 في الثانوية العامة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، و2 مدارس stem و3 في مدارس الدمج وطالب في مدارس المكفوفين.

واشار إلى أننا حددنا الأوائل بالمجموع الكلي مع إضافة المواد التي لا تضاف للمجموع، بحيث نمنح أهمية لهذه المواد التي لا تدخل في المجموع لكنها تساهم في ترتيب الطلاب.

وأكد أن هناك 479 قضية مخالفات، وكانت أكثر المحافظات التي بها مخالفات هي كفر الشيخ والشرقية والإسكندرية والجيزة وبني سويف.