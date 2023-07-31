خلافات مالية السبب.. أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل شاب على يد آخر بالتجمع الأول

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تفاصيل مقتل شاب على يد لخر بسبب خلافات مالية بينهما بالتجمع الأول.

وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة يلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص - مقيم دائرة القسموبها إصابات جروح طعنية متفرقة بالجسم أثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤال والد المتوفى إتهم (أحد الأشخاص) بالتعدى على (نجله) بالضرب بإستخدام آلة حادة ، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته بسبب خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.