وزير الصحه يدعم مستشفى قنا العام باستشاريين للقضاء على قوائم انتظار القساطر القلبية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن توفير 4 استشاريين قلب من جامعة قناة السويس للقيام بعمليات القسطرة القلبية للقضاء علي قوائم الانتظار بمستشفى قنا العام ، وذلك استجابة لطلبات السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أثناء زيارته لمحافظة قنا .

من جانبه أوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن هذا القرار سوف يسهم في القضاء علي قوائم الانتظار وإنهاء معاناة المرضي وإجراء جميه عمليات القسطرة القلبية خلال 4 ايام بدءا من بعد غدا الأربعاء بمستشفى قنا العام.

ومن جانبه وجه محافظ قنا الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدورهم في تخفيف المعاناة عن المرضى وإتاحة الخدمات الطبية المتخصصة والرعاية الصحية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية .