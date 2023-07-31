انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

انتظمت حركة التداول و الملاحة بالهيئة العامه لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 58 سفينه الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة ، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 38 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات بدورها نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 2360 حاوية مكافئة تقريبا.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 174 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صورة.