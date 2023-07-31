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الإثنين 31 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مباريات اليوم.. الزمالك أمام الشباب في البطولة العربية

مباريات اليوم
مباريات اليوم
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تستعرض البوابة نيوز، أبرز مواعيد مباريات اليوم الاثنين، والذي يشهد العديد من المباريات، تتصدرها 4 مواجهات نارية في البطولة العربية، يأتي عل رأسها الزمالك والشباب، بالإضافة إلى مباريات كأس العالم للسيدات.

مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال والقنوات الناقلة

الوحدة الإماراتى X شباب بلوزداد – الساعة 4 عصرا على قناة SSC 1

الشباب السعودي X  الزمالك – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1   

الرجاء X الكويت – الساعة 8 مساء على قناة SSC 1    

الاتحاد المنستيري X النصر السعودي – الساعة 10 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

اليابان X إسبانيا – الساعة 10 صباحا على قناة beIN Sports HD 1 

كوستاريكا X زامبيا – الساعة 10 صباحا على قناة beIN Sports HD 2 

كندا X أستراليا – الساعة 1 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1   

إيرلندا X نيجيريا – الساعة 1 ظهرا على قناة beIN Sports HD 2  

مواعيد مباريات البوابة نيوز الزمالك