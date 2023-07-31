الرئيس الموريتاني في برقية تهنئة لملك المغرب: نحرص على تعزيز العلاقات

أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني حرصه على تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين بلاده والمغرب.

وقال الغزواني - في برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، ونشرتها الرئاسة الموريتانية الأحد، بمناسبة ذكرى عيد العرش - "يسرني أن أعبر لجلالتكم، باسمي شخصيا، وباسم حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، عن أصدق التهاني، متمنيا لكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي الشقيق المزيد من التقدم والرخاء.. كما أجدد لكم حرصنا على العمل مع جلالتكم لتعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين".