الغربية تحصد 3 مراكز ضمن أوائل الثانوية العامة

حصلت محافظة الغربية على ثلاثة مراكز ضمن أوائل الثانوية العامة، بشعبة علمي رياضة والشعبة الأدبية، وذلك بعد أن اعتمد وزير التربية والتعليم مساء اليوم النتيجة، وتم إعلان أسماء الأوائل.

وجاء من بين الطلاب الذين حصلوا على المراكز الأولى، الطالب محمود أشرف السيد من بمدرسة قرانشو ببسيون حصل على المركز الرابع بمجموع ٤٠٥، والطالبة مارسلينو سامر سعيد من مدرسة السلام الخاصة بطنطا حصلت على المركز السادس بمجموع ٤.٤،٥، أما الشعبة الأدبية فجاءت الطالبة نسمة محمد سليمان من مدرسة قاسم أمين بطنطا في المركز الثالث بمجموع ٣٨٩،٥.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وجاءت نسبة النجاح لهذا العام ٧٨.٨%

وهنأ «حجازي» أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.