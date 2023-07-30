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الأحد 30 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تطلب التحريات حول إصابة شخص في حادث تصادم وتستعلم عن حالته

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لأحد الأفراد بعد إصابته فى حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع سيارة نصف نقل اعلى الطريق الدائري بالجيزة، تمهيدا لسؤاله حول تفاصيل الخادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، والتحفظ على السيارتين محل الحادث لفحصهم

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا يشير إلي  وقوع حادث مرورى وجود مصاب  اعلي الدائري القادم من المريوطية اتجاه البحر الأعظم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين تصادم سيارة ملاكى بأخرى نصف نقل   واسفر الحادث عن إصابة شخص  وتم نقله للمستشفى  ، لتلقى العلاج،  ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة بجنوب الجيزة الحالة الصحية اعلى الطريق الدائري بالجيزة