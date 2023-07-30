ذهبيتان وفضيتان حصيلة المنتخب المصري في بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 19 سنة

انهى منتخبنا الوطني لشباب الخماسي الحديث بطولة العالم تحت ١٩ سنة، التي أقيمت بمدينة اسطنبول بتركيا برصيد اربع ميداليات بواقع ذهبيتين، وفضيتين .

وجاءت ميداليات مصر الذهبية لكل من: ملك إسماعيل بمنافسات الفردي سيدات برصيد 1391 نقطة متفوقة على لاعبة كوريا الجنوبية سومين شين التي أحرزت الفضية برصيد 1385 نقطة ولاعبة المجر زورا زيمان التي حققت البرونزية برصيد 1369 نقطة.

وأحرز المنتخب المصري للسيدات ذهبية الفرق برصيد 4055 نقطة متقدمًا على منتخب المجر الذي حقق الفضية برصيد 4028 نقطة ومنتخب فرنسا الذي فاز بالبرونزية برصيد 4018 نقطة.

فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق : منتخب الرجال بمنافسات الفرق من خلال نتائج لاعبو الفريق المصري وهم: محمد شريف وأسامة زكي ومحمد حسن ، حيث جاء الفريق في المركز الثاني برصيد 4394 نقطة بينما حقق منتخب فرنسا الميدالية الذهبية برصيد 4422 نقطة ومنتخب المجر الميدالية البرونزية برصيد 4372 نقطة .

واحرز الثنائي فريدة خليل ومحمد شريف الميدالية الفضيه فى مسابقات الزوجي المختلط برصيد 1336 نقطة، خلف الزوجي الفرنسي كولن فالفين وايتين كليرجو أصحاب الذهبية برصيد 1377 نقطة، وجاء في المركز الثالث الفريق الكوري المكون من سومين شين وهواني لي برصيد 1342 نقطة.

وخاضت مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 12 لاعبًا ولاعبة بواقع 6 رجال و 6 سيدات وهم: ياسين الهادي، محمد شريف، محمد حاتم، مروان علام، اسامه مدحت، آمر علي، ملك إسماعيل، حبيبة هيثم، فريدة أبو هاشم، جنى عطية، زينة عامر، نوران البحيري.



ويرأس البعثة اللواء حازم الدمهوجي نائب رئيس مجلس الاداره ويرافقه عصام لطفي ادارياً البعثه.

ويقود المنتخب المصري فنيًا ايهاب سيد المدير الفني، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، وعمرو سيد ومؤمن سيد المديرين الفنيين للسلاح ، ومحمد نجاح المدير الفني للياقه البدنيه والموانع، والدكتور باسل جميل لاصابات الملاعب، والدكتور علاء مهدى للعلاج الطبيعي.