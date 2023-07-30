الأهلي السعودي يعلن ضم الفرنسي سان ماكسيمين من نيوكاسل

أعلن نادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد، تعاقده بشكل رسمي مع الفرنسي آلان سانت ماكسيمان، نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ووفقاً للموقع الرسمي للنادي الأهلي السعودي فإن ماكسيمان سيكون لاعباً في صفوف الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وأشار إلى أن توقيع ماكسيمان مع الأهلي السعودي شهد حضور يزن الشريف، الرئيس التنفيذي للشركة في النمسا.

بدوره، أعلن نيوكاسل يونايتد انتقال نجمه الفرنسي إلى صفوف الأهلي دون الإعلان عن قيمة الصفقة المالية، وذلك في بيان نشره النادي الإنجليزي على موقعه الرسمي قبل إعلان نادي الأهلي.

وشكر بيان الـ"ماغبايس"، سان ماكسيمين، الذي كان يمتلك عقدًا حتى يونيو/ حزيران 2025، على جهوده وتفانيه في خدمة الفريق طيلة 4 مواسم قضّاها في معقل "سانت جيمس بارك" منذ قدومه من نادي نيس في أغسطس 2019 بقيمة 18 مليون يورو.

وكان الأهلي السعودي قد أعلن مؤخرًا ضم كلا من البرازيلي روبيرتو فيرمينو والحارس السنغالي إدوارد ميندي، وإيزجان أليوسكي وأخيرًا الجزائري رياض محرز.