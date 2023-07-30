تعرف على أبرز المدربين المرشحين للانضمام لقطاع ناشئين الزمالك

جهز طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بالزمالك، قائمة جديدة من لاعبي الفريق الأبيض السابقين وذلك لانضمامهم للتدريب بالقطاع بعد موافقة رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويأتي على رأس أبرز الأسماء ابراهيم صلاح لاعب خط وسط الزمالك السابق، وأحمد جعفر مهاجم الفريق السابق.

ويرغب طارق يحيي في تطوير قطاع الناشئين بضخ دماء جديدة من لاعبي الزمالك السابقين ومنحهم فرصة العمل داخل ناديهم.

واستمرت اليوم الأحد داخل نادي الزمالك اختبارات كرة القدم لاختيار الناشئين والبراعم، استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

وشهد مقر النادي اليوم اختبارات مواليد 2009 و2010 و2011، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء.

وتقام غدًا الإثنين 31 يوليو الجاري، الاختبارات لمواليد 2007 و2008 و2012 و2013، ويوم الثلاثاء 1 أغسطس اختبارات لمواليد 2005 و2006 و2014 و2015.

ومن المقرر أن تختتم الاختبارات داخل نادي الزمالك يوم الأربعاء المقبل 2 أغسطس وذلك لمواليد 2003 و2004.