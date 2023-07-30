نائب رئيس حكومة فيتنام ووزير التجارة الصيربي يزوران المتحف القومي للحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، خلال اليومين الماضيين، تران لو كوانج، نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية والوفد المرافق له، وذ لك على هامش زيارته الرسمية الحالية لمصر، تزامنًا مع الاحتفالات التي تشهدها القاهرة وهانوي، بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام.

كما استقبل المتحف وزير التجارة الداخلية والخارجية الصيربي توميسلاف موميروفيتش والوفد المرافق له، بحضور السفير ميروسلاف تشيستوفيتش سفير جمهورية صيربيا بالقاهرة.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، وفيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

ورحب بهم الدكتور أحمد غنيم، وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخ إنشائه، والكنوز المعروضة به والتي تحكي قصة الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة، كما قام باهدائهم كتالوج المومياوات الملكية، التي تعتبر أيقونة معروضات المتحف.

واصطحبت الدكتورة ماريان عادل أمينة المتحف، تران لو كوانج نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، وتوميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصيربي، والوفود المرافق لهم في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف، و قدمت لهم خلالها شرحاً وافياً عن المتحف، وما يحتويه من آثار تروي تاريخ مصر عبر العصور التاريخية المختلفة.

وخلال جولتهما أعرب الضيفان عن إعجابهما بالمتحف، خاصة أنه يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة والتى تكشف عن تطور الحياة في مصر والتراث المصرى عبر العصور، بالإضافة إلى أسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات.

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