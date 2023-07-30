إخماد حريق هائل نشب داخل مخزن وقود بطريق مصر السويس الصحراوى.. صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق هائل نشب داخل مخزن وقود بطريق مصر السويس الصحراوى بنطاق قسم شرطة التجمع الأول.

الحريق

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن وقود بطريق مصر السويس الصحراوى بنطاق قسم شرطة التجمع الأول، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل مخزن وقود، وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.