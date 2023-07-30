"دفاع النواب": السيسي حريص على دعم سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القضية الفلسطينية هي ركيزة أساسية للسياسة الخارجية المصرية على مر العقود، بما ينعكس في الدور المصري المحوري والتاريخي الداعم، للعمل المتواصل من أجل وحدة أبناء الشعب الفلسطيني، في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وقالت الهريدى في بيان اليوم الأحد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على تقديم كل سبل الدعم لحل مشكلة الإنقسام الفلسطيني، بما يصب في إطار خدمة الصالح العام للقضية الفلسطينية.

وأضافت أن مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بمدينة العلمين ، الذي يأتي بناء على دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وبمشاركة الفصائل الفاعلة في العمل السياسي، يشير إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للم الشمل الفلسطيني، وانهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، بغية إعادة الإعمار والاستقرار للقطاع، لافتة إلى أن الاجتماع سيبحث سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل مشترك لمواجهة التحديات الحالية وفي مقدمتها ملف القدس والاستيطان ومواجهة سياسات الانتهاكات الإسرائيلية، مما يستوجب على جميع الأطراف تغليب المصلحة الوطنية، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل مواطنيهم.

وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن مصر سبق أن استضافت عدة لقاءات للحوار بين ممثلي مختلف الفصائل من أجل التقريب بين وجهات النظر، فضلا عن أن القيادات السياسية المصرية تؤكد دائما في مختلف المحافل الدولية والإقليمية على مركزية القضية الفلسطينية وأهميتها للأمن القومي المصري والعربي، وكذلك التأكيد على ضرورة التوصل لرؤية توافقية لإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وبحث التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، والتي تقتضي الاتفاق على رؤية وطنية وسياسية موحدة في مواجهة الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة ضد حقوق الفلسطينيين.