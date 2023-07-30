محافظ المنوفية يلتقي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين

التقي اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأحد، بالدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بمقر الجهاز، بحضور نائب محافظ المنوفية والمستشار القانوني والمستشار الهندسي للمحافظ، حيث تطرق إلقاء لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين المحافظة والجهاز من أجل دفع وتيرة الانجاز بمشروع المنطقة التجارية اللوجستية ببركة السبع بمحافظة المنوفية ، والتي تعد أول منطقة لوجستية ذكية بالدلتا ، مقامة علي مساحة ثلاثة عشر فدانا علي طريق مصر إسكندرية الزراعي.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المشروع يعد نقلة حضارية للمحافظة في المجال التجاري والترفيهي ، ويستهدف توفير العديد من فرص العمل الجادة للشباب فضلاً عن رفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع العام علي الدولة والمواطن ، كما اتفق الطرفان على بدء تفعيل الاجراءات وتذليل كافة العقبات في سبيل الانتهاء من المشروع بما يحقق الفائدة المرجوة.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي على أن إنشاء المنطقة اللوجستية يأتى في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية المتخصصة وتوفير الأراضي للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية بالمحافظات .