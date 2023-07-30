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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قتلى ومصابون جراء إعصار جامح يضرب روسيا

اعصار
اعصار
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قضى ثمانية أشخاص وأدخل عشرة آخرون على الأقل إلى المستشفى في روسيا عندما أدى إعصار إلى سقوط أشجار على موقع تخييم.

وقال يفجيني ماسلوف رئيس بلدية يوشكار-أولا “وفقاً للمعلومات الأخيرة قضى ثمانية أشخاص في "ماري إل" بسبب الإعصار الذي هب أمس" السبت. 

و"ماري إل" منطقة روسية تقع على الضفة الشمالية لنهر فولغا، تشكل يوشكار-أولا المدينة الرئيسية فيها.

وأرسل نحو مئة من عمال الإغاثة إلى المنطقة لإزالة الركام في موقع التخييم الواقع قرب بحيرة يالتشيك على ما قالت وزارة حالات الطوارئ الروسية موضحة أن 27 شخصاً أصيبوا بجروح.وأضافت الوزارة في بيان عبر تلغرام "لم يأخذ المصطافون توقعات الأرصاد الجوية في الحسبان".

وكان مئات الأشخاص يخيمون على ضفاف بحيرة يالتشيك عندما هب الإعصار بحسب الوزارة.

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