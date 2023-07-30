سفيرة بريطانيا الجديدة لدى باكستان تصل البلاد لتولي مهام عملها

الأحد 30/يوليو/2023 - 03:15 م

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، وصول سفيرة المملكة المتحدة الجديدة لباكستان جين ماريوت إلى العاصمة إسلام اَباد لتولي مهام عملها بالتزامن مع تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعربت جين -وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- "عن سعادتها لتواجدها في باكستان"، قائلة "إن المملكة المتحدة تهتم لامر باكستان وتتمع بعلاقات طويلة الامد معها".

وأشارت إلى أن "هناك أكثر من 1.6 مليون شخص من أصل باكستاني في المملكة المتحدة يشكلون كل جزء من المجتمع البريطاني لدينا رابطة خاصة ومتنامية باستمرار".

وتابعت:"تنبع صداقتنا من تاريخنا المشترك وقيمنا وروابطنا العميقة بين الشعوب والروابط التجارية المتنامية وشراكة التنمية المتجددة، سأعمل بجد لمواصلة توسيع هذه".

وفيما يتعلق بأزمة المناخ، أوضحت السفيرة البريطانية أنه " نظرًا لأن حالة الطوارئ المناخية تشكل تهديدًا متزايدًا للصحة وسبل العيش في جميع أنحاء العالم، فإن لدي اهتمامًا خاصًا بضمان أن تكون العلاقة الثنائية بين بلدينا علاقة خضراء ومستدامة".