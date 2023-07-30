شاهد.. عرض عسكري ضخم في يوم البحرية الروسية بحضور بوتين وزعماء أفارقة

تابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرضا للسفن الحربية والغواصات النووية في مسقط رأسه بمدينة سان بطرسبورغ اليوم الأحد، وأعلن أن البحرية ستستقبل 30 سفينة جديدة هذا العام.

شاركت 45 سفينة وغواصة في يوم البحرية الروسية، وهو حدث سنوي يشهد مراسم تقليدية لاستعراض القوة العسكرية في خليج فنلندا وعلى نهر نيفا بسان بطرسبورغ.

وانطلقت الفعاليات بحضور عدد من قادة الدول الإفريقية، الذين شاركوا في القمة الروسية الإفريقية. وقال الكرملين إن نحو ثلاثة آلاف من جنود البحرية شاركوا أيضاً في عرض بري.

وتوجه الرئيس الروسي خلال العرض رفقة سيرجي شويغو، وزير الدفاع، ونيكولاي يفمينوف، القائد العام للقوات البحرية، على متن قارب، نحو تشكيل السفن.وبعد عرض قطع حربية على نهر نيفا، تنوعت بين مدمّرات وغواصات، أعلن بوتين في خطاب قصير ألقاه أمام البحارة وقدامى المحاربين، أن 30 سفينة من مختلف الفئات ستنضم إلى أسطول البحرية الروسية هذا العام.

وأشار بوتين إلى السفينة "ميركوري" التي دخلت الخدمة في شهر مايو آيار الماضي، ومهمتها اكتشاف وتدمير الغواصات.