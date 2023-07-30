مروان الشوربجى يعلن تمثيل منتخب إنجلترا للإسكواش

أعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، تجنيس اللاعب المصري مروان الشوربجي المصنف السادس عالميًا، لتمثيل منتخب إنجلترا بداية من الموسم المقبل في كل البطولات الدولية، وذلك على خطى شقيقه محمد الشوربجى.

ويعتبر مروان الشوربجى، هو الشقيق الأصغر لللاعب محمد الشوربجي، والذي تجنس هو الآخر لتمثيل منتخب إنجلترا، منذ يونيو 2022.

وعلق مروان الشوربجى في تصريحات نقلها موقع رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش، إنه سعيد بتمثيل منتخب إنجلترا في البطولات الدولية، وأنه قضى معظم حياته هناك وحان الوقت لرد الجميل.

ومن المفترض أن تكون أولى البطولات التي يشارك فيها مروان الشوربجي تحت العلم الإنجليزي هي بطولة باريس المفتوحة، المقرر انطلاقها يوم 27 أغسطس المقبل.