محافظ بني سويف يشدد على تكثيف حملات المتابعة للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ومكافحة كافة صور الفساد الذي يعرقل جهود الدولة التنموية،مشيراً إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة ، خلال الفترة من 1 إلى 15 يوليو الجاري، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

و تضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم، خلال الفترة المذكورة، توجيه 33 من الحملات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية والمديريات الخدمية والمشروعات التابعة للمحافظة ، بواقع 5 زيارات ( الوحدات المحلية لمراكزومدن: الفشن ، ببا ، بني سويف ، اهناسيا) ومجلس قروي قمبش مركز ببا ، وفي قطاع الصحة تم تنفيذ 9حملات تفتيش شملت :مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة ورعاية الأمومة والطفولة وهي الوحدات الصحية بقرى (اهناسيا الخضراء ،شاويش شريف باشا ،تل ناروز،مركز رعاية الطفل بشارع عبد السلام عارف ، وإدارتي ببا والواسطى ومكتب صحة مقبل) ،بجانب 4 زيارات في قطاعي التعليم والزراعة ، شملت (إدارة التطوير التكنولوجي ،الإدارة الزراعية بكل من ببا واهناسيا ، وديوان عام مديرية الزراعة ) ، بالإضافة إلى 6 زيارات لقطاع الطب البيطري (ديوان المديرية، إدارات: بني سويف ، سمسطا ، الواسطى )، فضلاً عن تنظيم 9 زيارات لمديريات التضامن والشباب والرياضة والتموين، شملت (وحدات التضامن بمدينة بني سويف ، وإدارة التضامن بالمدينة، ومينى ديوان عام مديرية الشباب والرياضة والتموين والتجارة الداخلية ، وإدارة تموين الواسطى ، وقد تم خلال تلك الزيارات التفتيشية على الجهات والمصالح،رصد أكثر من 230حالة غياب وترك عمل،في حين تم فحص 7شكاوى عادية، بجانب فحص 4 شكاوى نيابية نيابة إدارية "القسم الأول" وتم إخطارهم بنتيجة الفحص بعد العرض على السلطة المختصة.

من جهته كلف المحافظ مسؤولى التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها،وشملت :حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوي بالمنشآت الخدمية،والعمل على تلافي كافة القصور الإداري في بعض الملفات الحيوية والخدمية ،مع استمرار المتابعة والمرور الدوري،واعداد تقرير شامل بما تم من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير التي تم رصدها لعدم تكرارها .