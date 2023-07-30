وكالة الفضاء المصرية: علوم البيانات تساعد على التعامل مع التغيرات المناخية

قال الدكتور هشام العسكري نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية وأستاذ الاستشعار عن بعد، إنّ نظم علوم الأرض والاستشعار عن بُعد والأقمار الصناعية بالإضافة إلى علوم البيانات تساعد متخذي القرار على أن يكونوا على دراية بما يمكن أن يحدث في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد حتى يكون لدينا جهود للوقاية ومعرفة كيفية التعامل معها، وذلك، فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وهذا شيء مهم جدا في الفترة المقبلة.

وأضاف "العسكري"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن ظاهرة النينيو هي ظاهرة عالمية تحدث نتيجة للخلل في العلاقات البينية في الغلاف الجوي والغلاف المائي والغلاف الأرضي، وهو ما حدث، وعندها فإن كتلة مائية ساخنة توجد في المحيط الهادي على الساحل الغربي الأمريكي.

وتابع نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية وأستاذ الاستشعار عن بعد: "هذه الكتلة المائية تبدأ تتحرك من الساحل الغربي الأمريكي تجاه اليابان والصين، عندها تبرد المياه التي تحركت، ومن ثم تختلف درجات الحرارة، وتتحرك هذه الكتلة المائية يمينا ويسارا فيما يعرف بالنينيو التي هي عبارة عن حركة بندولية للكتلة المائية على المحيط الهادي، حيث يصحبها تغيرات في المناخ"