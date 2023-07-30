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الأحد 30 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"توحيد الجهود العربية والدولية".. رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية

فلسطين
فلسطين
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا حول رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية

وتتمثلةرؤية مصر لحل القضية الفلسطينية في:
ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى ، والسلام العادل والشامل والدائم يشكل ضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

حل الدولتين المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ، وتوحيد الجهود العربية والدولية لتفعيل الآليات الضالعة في مفاوضات السلام.

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