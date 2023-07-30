بالفيديو.. رئيس "الوطني الفلسطيني" يشكر السيسي لاستضافة مصر اجتماع الفصائل

وجه روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الشكر باسم المجلس للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستضافة مصر اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية من أجل معالجة الأوضاع.

وأضاف "فتوح"، في حواره د على قناة "إكسترا نيوز": "هذا شكر موصول أيضا لمصر بسبب موقفها الدائم والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته، وهذا الاجتماع يأتي بعد ما قامت به حكومة اليمن المتطرف الإسرائيلية بخصوص الهجوم على مدننا وقرانا الفلسطينية".

وتابع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: "كان هناك دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لعقد الاجتماع من أجل تصور فلسطيني لمجابهة هذا العدوان والتغول الإسرائيلي الذي لا يتوقف أبدا عن السيطرة على الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات والقتل اليومي والإعدام خارج القانون، وسعي الحكومة الإسرائيلية إلى تهويد المناطق الفلسطينية كما نشاهد في القدس والضفة الغربية".

وأكد: "الكل يتمنى من هذا الاجتماع أن نخرج برؤية فلسطينية متطابقة ومتكاملة من أجل مجابهة العدوان وهذا يتطلب منا أن نكون أكثر وضوحا في العلاقات بيننا كقوى فلسطينية مؤكدين على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

