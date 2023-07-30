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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

“ أزمة قلبية وحادث تصادم”.. وفاة ضابطي مباحث ونظام المقطم والسويس

النقيب الراحل محمد
النقيب الراحل محمد الغرياني معاون مباحث المقطم
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توفي النقيب “ محمد رجب الغرياني” ، معاون وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، إثر إصابته بأزمة قلبية، أثناء عمله، وسادت حالة من الحزن بين زملائه ودفعته من الضباط وأقاربه.

 

النقيب الراحل محمد الغرياني معاون مباحث المقطم 


وتحولت منصات السوشيال ميديا إلي سرادق عزاء، بعد تداول نبأ وفاة الضابط الغرياني  لتلقي العزاء في الفقيد، وأوضحت أسرة المتوفي أن جنازته ستشيع اليوم من مسقط رأسه.

 كما نعى عدد كبير من الأشخاص النقيب محمد الغرياني بعد وفاته المفاجئة، والذين أشادوا بكفاءته كضابط وأخلاقه وحسن سمعته بين أصدقائه وزملائه قائلين: “ ربنا يرحمك و يغفرلك كنت قمة في الإحترام و الأخلاق و الناس كلها كانت تشهد بأخلاقك ربنا يرحمك برحمته يا صاحبي و يجعل مثواك الجنه يارب” 
 

وفي ذات السياق توفي النقيب عبد الرحمن إسماعيل السويس ضابط النظام بمديرية أمن السويس آثر حادث تصادم، وستشيع الجنازة من مسقط رأسه بمنطقة الملاحة بحي السويس.

 

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النقيب الراحل عبد الرحمن إسماعيل 

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النقيب “ محمد رجب الغرياني” معاون وحدة مباحث قسم شرطة المقطم معاون مباحث المقطم النقيب محمد الغرياني عبد الرحمن اسماعيل