الحالة المرورية.. كثافات متوسطة في شارع رمسيس وبسيطة بـ"صلاح سالم"

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر ودينا شرف، الحالة المرورية اليوم الأحد 30 يوليو 2023.

وقالت الإعلامية دينا شرف، إن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة حاليا مستمرة حتى ميدان العباسية، وفي تقاطع شارع صلاح سالم سنجد كثافات بسيطة غير مؤثرة.

وأضافت "شرف": "عند كوبري الجلاء سنجد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار سيكون لدينا كثافات نسبية غير مؤثرة ستبدأ تختفي في أثناء الوصول إلى طريق المطار".

وتابعت: "ظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري حدائق القبة للقادم من منطقة الزاوية والمتجه إلى كوبري الفنجري، كذلك الأمر على كوبري المطرية للقادم من الكابلات".

وأكدت، أن شارع الهرم يشهد كثافات مرورية بسبب غلقه في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع والكثافات تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، ويشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الشارع في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.

وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين وحتى الطالبية، وهناك كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، وهناك كثافات على محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، بالإضافة إلى كثافات مرورية متحركة في كوبري عباس والجامعة وكوبري الجيزة المعدني.

