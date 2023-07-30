اسعار الذهب اليوم الاحد 30 يوليو 2023

تراجعت أسعار الذهب، وذلك خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 30 يوليو 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2,446 جنيه للبيع، مقابل 2,457 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2,140 جنيه للبيع، مقابل 2,150 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18- الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1,834 جنيه للبيع، 1,843 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,427 جنيه للبيع، مقابل 1,433 جنيه للشراء.

وسجّل سعر الجنيه الذهب نحو 17,120 جنيه للبيع، مقابل 17,200 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الأونصة نحو 76,062 دولار للبيع، مقابل 76,417 دولار للشراء.

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2,445,714 جنيه للبيع، مقابل 2,457,143 جنيه للشراء.