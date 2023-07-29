مسؤول إيراني يوجه رسالة شكر للطيب علي موقفه من الإساءة لنسخ من المصحف

بعث مدير الحوزات العلمية في إيران، آية الله رضا أعرافي، اليوم، السبت، رسالة إلى فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عبر فيها عن شكره له على موقفه تجاه الإساءات الأخيرة لنسخ من المصحف الشريف"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ودعا أعرافي في رسالته إلى شيخ الأزهر إلى "استمرار المتابعة من قبل جميع رجال الدولة والشخصيات وعلماء الدين في العالم الإسلامي، في إدانة الإساءة للقرآن الكريم"، طبقا للوكالة الإيرانية.

واعتبر المسؤول الإيراني، أن من أولويات العالم الإسلامي في مواجهة هذا السلوك الشائن، مقاطعة بضائع الدول المسيئة للقرآن الكريم، وإعادة النظر في العلاقات معها، واتخاذ إجراء منسق وحازم من قبل جميع الدول للتصدي بجدية للسويد والدول المماثلة لها، والاهتمام بتنظيم وإقرار مشروع أو قانون دولي، من قبل المحافل الدولية والحكومات الإسلامية، لمنع وقوع حالات مماثلة، حسبما نقلت عنه (إرنا).

وأكد مدير الحوزات العلمية في إيران، أن الاهتمام بتشكيل خطاب موحد قائم على تعاليم الإسلام والأديان السماوية، يجب أن يكون من أولويات جميع الحكومات والمحافل العلمية الدينية والدول الإسلامية.

وقال: إن المكانة البارزة لدولة مصر العريقة والمحافل العلمية الدينية، وخاصة الأزهر الشريف، تمثل مكانة مرموقة وحاسمة وملهمة، بحسب الرسالة.